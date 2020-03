SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con un videomessaggio e una lettera inviata al presidente Anci nazionale Antonio Decaro, sindaco di Bari, il sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti ha chiesto “con assoluta urgenza” allo stesso Decaro di attivarsi verso il governo per prendere misure ancor più restrittive in merito alla circolazione dei cittadini, come dal passaggio che segue.

Dunque lungomare chiuso e non solo a San Benedetto, divieto di camminare nelle isole pedonali e via discorrendo. Sindaco di Bari Decaro tra l’altro di recente diventato celebre per un video con il quale scaccia dei cittadini dai parchi, da lui chiusi con una ordinanza (stessa decisione presa a San Benedetto e in altre città picene e italiane).

Ci si domanda, nel caso in cui il governo non dovesse prendere tali misure restrittive, se il sindaco Piunti provvederà di sua volontà a “chiudere” il lungomare o ad inasprire i controlli, sempre che simili soluzioni possano ritenersi compatibili con le attuali indicazioni governative.

