SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È partita da alcuni docenti dell’ISC Sud di San Benedetto del Tronto l’idea di una campagna di crowdfunding per raccogliere fondi da devolvere a all’Area Vasta 5 per l’acquisizione di dispositivi Salvavita e di protezione individuale.

“Oggi più che mai i Docenti di ogni ordine di scuola si sentono coinvolti e in prima linea nell’ arginare ogni rischio di perdere il diritto all’istruzione per i nostri ragazzi. Ci si mpegna, in questo tempo sospeso, a sperimentare una didattica non priva di difficoltà sentendo fortemente la necessità di non interrompere il processo educativo e il rapporto con i propri studenti . Quindi si sperimenta, si creano opportunità, si rassicura, si insegna insomma, diversamente certo, a distanza. Una distanza che tuttavia non è una barriera ma un ponte che permette di comunicare. E ci si è resi conto che il pensiero di tutti va a chi ogni minuto lotta contro un nemico invisibile per salvare vite” scrive Flavia Mandrelli, consigliera cominale e docente che gestisce la campagna di crowdfunding online assieme alla docente Amalia Ferrovecchio. CLICCA QUI

Con questa raccolta fondi i Docenti piceni vogliono sostenere chi rischia la vita, i nostri medici, i nostri operatori sanitari tutti, i nostri conterranei. Ogni Insegnante, ogni Professore sa quanto sia importante risvegliare in ognuno quel senso del dovere civico e morale necessario per affrontare questa battaglia.

