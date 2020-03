“Lasciare la propria abitazione solo per motivi di lavoro, salute e necessità urgenti mantenendo la distanza di un metro dagli altri” afferma il sindaco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il primo cittadino di San Benedetto lancia un nuovo appello alla cittadinanza.

Pasqualino Piunti, tramite anche un messaggio vocale che girerà su WhatsApp e Internet, rinnova l’invito ai sambenedettesi di restare in casa: “Uscite il meno possibile, soltanto per motivi di lavoro, di salute e di necessità urgenti non rinviabili. E quando uscite rispettate la distanza di almeno un metro dagli altri. Tutto andrà bene ma ognuno deve fare la sua parte e rispettare le regole”.

E il sindaco scrive una lettera anche all‘Anci Marche dove chiede altri provvedimenti restrittivi. Clicca qui per visualizzare la missiva.

Nel frattempo, come visibile dal nostro video in primo piano, ecco come appare il centro di San Benedetto nella mattinata del 16 marzo: deserto o quasi.

https://www.facebook.com/watch/?v=668971533876536

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.