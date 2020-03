TERAMO – Nel corso della giornata di oggi, 15 marzo, le squadre di vigili del fuoco del Comando di Teramo e dei Distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto sono state impegnate in diversi incendi di sterpaglie. Gli incendi si sono sviluppati in contrada Ruote Fino e in Contrada Cancelli a Castilenti, in località Molviano di Campli e in località Paolantonio di Sant’Egidio alla Vibrata.

L’incendio di contrada Ruote Fino a Castilenti si è sviluppato nelle vicinanze di un distributore di carburanti e per evitare una pericolosa propagazione delle fiamme si è reso necessario anche il concorso operativo di una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Penne e di un elicottero del Nucleo Elicotteri dei vigili del fuoco di Pescara.

L’incendio di contrada Cancelli di Castilenti ha coinvolto un’intera collina bruciando una superficie di circa quindici ettari. Per estinguere i due incendi avvenuti nel territorio di Castilenti, l’elicottero ha dovuto effettuare circa 30 lanci d’acqua. Sul posto sono intervenute anche alcune squadre di volontari Aib.

