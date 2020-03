SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un vento da nord abbastanza sostenuto non incentiva la classica passeggiata del pomeriggio dei sambenedettesi (per i residenti nei comuni dell’hinterland, di fatto, lo spostamento in Riviera è impossibile), ma il motivo del lungomare e della spiaggia “lunare” è nelle disposizioni governative prese nei giorni scorsi per ridurre la diffusione del contagio da Covid-19.

Forse in mattinata, complice il bel tempo, la zona è stata un po’ più affollata, ma il nostro documento video, registrato alle ore 16 di domenica 15 marzo, testimonia di un rispetto quasi assoluto delle disposizioni del decreto coronavirus.

Nel minuto abbondante del video ad esempio l’unica automobile che abbiamo inquadrato in lontananza è un mezzo della Polizia Stradale, prima colto in direzione nord e poi, a ritroso, verso sud.

