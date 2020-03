SEGUI LA NOSTRA DIRETTA PRESTO NUOVI AGGIORNAMENTI

QUI TUTTE LE INFO DI IERI, SABATO 14 MARZO

***

ORE 15 IN 98 IN TERAPIA INTENSIVA I ricoverati per Covid-19 sono in terapia intensiva nella Regione Marche sono 98. Nella conferenza dello scorso 2 marzo la direttrice del settore Servizi Sanitari della Regione, Lucia Di Furia, aveva specificato che i posti disponibili in terapia intensiva in Regione erano 108 (clicca qui). Ci si avvicinerebbe quindi al limite della disponibilità regionale tuttavia la Regione sta potenziando proprio i posti letto di terapia intensiva, come da comunicato di sabato 14 marzo che potete leggere qui.

ORE 15 I 14 DEL PICENO Non è stata ancora ufficializzata la loro provenienza, ad ogni modo i primi 7 del giorno precedente erano di Ascoli, ieri si sono aggiunti due casi di Monsamolo del Tronto e poi di San Benedetto. Probabilmente altri casi positivi sono di Ascoli.

ORE 15 ECCO L’EVOLUZIONE NELLE PROVINCE MARCHIGIANE A partire dall’11 marzo. In base agli ultimi dati nelle province meridionali l’incremento oscilla tra il 60 e il 100% (Ascoli), ad Ancona +24% mentre a Pesaro l’aumento dei contagiati il 14 marzo rispetto al 13 è stato del 20,67%.

ORE 13 RIPATRANSONE PROMUOVE UN CONTEST ARTISTICO PER EVITARE L’ISOLAMENTO TRA I GIOVANI

ORE 13 MONTEPRANDONE CHIUDE PISTA CICLABILE E CIMITERO, PISTE CICLABILI CHIUSE ANCHE A MONSAMPOLO SPINETOLI E ASCOLI

ORE 12.20 Il Gores ha aggiornato i dati inerenti alle 12 del 14 marzo. 712 casi nel Pesarese, 267 nell’Anconetano, 94 nel Maceratese, 36 nel Fermano e 14 nel Piceno. In provincia di Ascoli 206 persone in isolamento domiciliare (19 operatori sanitari), di cui 192 asintomatici e 14 sintomatici.

Totale positivi: 1133, su 2946 test effettuati, 1813 negativi.

Tra i positivi al Covid-19 sono ricoverati in 619 di cui 98 in terapia intensiva, 521 non in terapia intensiva.

Dove sono i ricoverati in terapia intensiva: 25 a Pesaro Marche Nord, 22 Ancona Torrette, 18 Camerino (intensiva e sub-intensiva), 7 San Benedetto, 6 Jesi, 6 Fermo, 5 Civitanova, 3 Senigallia, 3 Urbino, 3 Inrca Ancona.

Tra i positivi 468 sono in isolamento domiciliare.

Per provincia, numero casi positivi: 712 a Pesaro, 267 ad Ancona, 94 Macerata, 36 Fermo, 14 Ascoli, 10 extra regione.

Casi e contatti in isolamento domiciliare (si tratta di casi per i quali non si hanno informazioni circa la positività ma sono in isolamento precauzionale, magari perché tornati dal Nord Italia o per contatti avuti con pazienti positivi o potenzialmente tali): totale 3458 di cui 3020 asintomatici e 438 sintomatici – 392 operatori sanitari.

Pesaro: 1479, di cui 1224 asintomatici e 255 sintomatici – 147 operatori sanitari.

Ancona: 934, di cui 874 asintomatici e 60 sintomatici – 155 operatori sanitari.

Macerata: 517, di cui 441 asintomatici e e 76 sintomatici – 40 operatori sanitari.

Fermo: 322, di cui 289 asintomatici e 33 sintomatici – 31 operatori sanitari.

Ascoli: 206 di cui 192 asintomatici e 14 sintomatici – 19 operatori sanitari.

ORE 9:30 Il totale dei positivi al coronavirus comunicato dal Gores alle ore 9:30 di sabato 15 marzo è di 1133, rispetto agli 899 del giorno precedente: +235. Si tratta dell’aumento giornaliero maggiore in 24 ore.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.