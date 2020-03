Breve video tra via Togliatti e la strada centrale della viabilità cittadina testimonia l’assenza di traffico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bar, ristoranti, pizzerie e locali chiusi, disposizioni ai cittadini a non spostarsi se non per stretta necessità: i sambenedettesi continuano a rispettare le indicazioni del Governo e della autorità sanitarie e anche il primo sabato sera da “coprifuoco” da coronavirus viene trascorso da tutti nelle rispettive abitazioni.

Irreale, a confronto con quanto avviene solitamente, l’atmosfera nelle strade cittadine. Il video e le foto si riferiscono alle ore 21 di sabato 14 marzo.

