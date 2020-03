CAMPOFILONE – Anche a Campofilone registrato un caso di positività al coronavirus. Lo scrive il sindaco Gabriele Cannella nella pagina Facebook del Comune.

“Tutte le procedure sono state avviate e il paziente si trova a casa in isolamento in quanto non sintomatico. Sono state contattate, da parte della Asur, tutte le persone che hanno avuto contatti con la persona contagiata e sono state messe in quarantena” scrive.

“Il protocollo prevede che ci siano due controlli giornalieri per verificare lo stato di salute del paziente mentre le persone in isolamento, nel caso avvertissero problemi, si devono mettere in contatto con il proprio medico curante. Dobbiamo avere atteggiamenti responsabili per il nostro bene e per quello di tutta la comunità. Molto dipende dai nostri atteggiamenti” conclude.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.