RIPATRANSONE – Grande risposta dell’Avis Comunale di Ripatransone all’emergenza sanitaria del coronavirus.

Nella mattinata di sabato 14 marzo si è infatti svolto un partecipato prelievo di sangue presso l’unità di raccolta cittadina, a dimostrazione della grande sensibilità dei donatori locali nei confronti delle richieste di sangue ed emocomponenti avanzate dal Sistema Sanitario Nazionale per far fronte alle necessità di queste settimane.

“Siamo orgogliosi della risposta ricevuta dai nostri donatori”, afferma il Presidente dell’Avis Comunale di Ripatransone Emanuele Piunti. “La nostra comunale è attiva dal 1963 nel territorio di Ripatransone ed in quello delle cittadine limitrofe. Mai come in questa fase si era trovata a fronteggiare una situazione simile. Abbiamo dovuto attuare una serie di protocolli che permettessero di rispettare le disposizioni vigenti ma il tutto si è reso possibile grazie alla responsabile collaborazione dei nostri soci, attenti e pazienti, a cui va la nostra profonda gratitudine”.

Il prelievo si è reso possibile grazie al servizio messo in campo dal personale medico-sanitario dell’Area Vasta 5 che ha supportato gli avisini nello svolgimento delle operazioni.

“In questa delicata fase della nostra storia, si rende ancor più palese l’indispensabilità dell’azione condotta dall’AVIS per l’equilibrio socio-assistenziale del nostro Paese. Ora più che mai c’è bisogno di fare la propria parte, alla nostra Nazione e alla nostra comunità locale non possiamo che dire che noi ci siamo e continueremo ad esserci”, conclude il Presidente Piunti.

Grande soddisfazione espressa anche dal Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi: “Quanto compiuto dall’Avis Comunale di Ripatransone e dai suoi soci deve renderci fieri del senso di impegno civico che la nostra comunità è capace di esprimere. In una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, la risposta migliore non può che essere quella dell’azione e l’esempio più bello, soprattutto per le nuove generazioni, oggi ce l’hanno dato i nostri straordinari donatori”.

L’Avis Comunale di Ripatransone invita tutti gli aspiranti donatori a contattare l’associazione scrivendo all’indirizzo ripatransone.comunale@avis.it o visitando la pagina Facebook ufficiale.

