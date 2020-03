Carabinieri in azione. Due uomini e una donna nei guai

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Blitz contro lo spaccio di stupefacenti sul nostro territorio in questi giorni.

Arrestate tre persone dai carabinieri in Riviera per spaccio di droga in concorso.

A San Benedetto del Tronto, i militari della Compagnia, a conclusione di mirati controlli tesi a reprimere lo spaccio di stupefacenti, sono intervenuti nei pressi dell’abitazione di un soggetto noto per questi ed altri reati, dove hanno bloccato lo stesso 52enne di origini napoletane ed altri due soggetti con precedenti specifici.

“Una donna di 54 anni di San Benedetto e un 58enne anch’egli partenopeo, mentre cercavano di disfarsi di tre involucri di quasi un etto e mezzo, contenenti eroina e cocaina per un valore totale di circa 20 mila euro” affermano dal Comando tramite una nota.

La rapidità dell’operazione ha permesso ai carabinieri di recuperare la sostanza stupefacente e trarre in arresto i tre in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e porli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

