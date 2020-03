Uno di loro ha anche violato il nuovo Decreto governativo sull’emergenza Covid-19 non avendo con sé una regolare autocertificazione per stare in quel Comune

TERAMO – Nei guai due uomini nel Teramano nella giornata del 13 marzo.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo, insieme ai colleghi di Torricella Sicura, hanno denunciato due 36enni per detenzione di marijuana e hashish ai fini di spaccio. Rinvenuto anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e taglio delle sostanze stupefacenti.

Uno dei due è stato denunciato anche perché trovato senza autocertificazione per stare in regola in quel Comune come previsto dal nuovo Decreto governativo sull’emergenza Covid-19.

