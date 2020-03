E’ stato condannato in via definitiva alla reclusione per due anni

PORTO SANT’ELPIDIO – Proseguono i blitz antidroga sul territorio. In questi giorni, a Porto Sant’Elpidio, i carabinieri locali hanno arrestato un cittadino italiano del posto.

E’ stato condannato in via definitiva alla reclusione per due anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Reato commesso nel dicembre 2010.

