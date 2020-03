GROTTAMMARE – In base al Dpcm 11 marzo 2020, è consentita l’apertura al pubblico alle seguenti attività commerciali al dettaglio e di servizi alla persone a Grottammare.

È consentita la consegna a domicilio solo a quelle attività (incluse quelle chiuse al pubblico) che dispongono di specifica autorizzazione per la vendita a domicilio oppure che si avvalgono di imprese abilitate alla consegna a domicilio.

SUPERMERCATI

1. COAL – via Tintoretto – 0735 633404

2. TIGRE AMICO – via Bernini – 0735 736456

3. L’ALIMENTARE – via Marconi – 0735 632205

4. VIVO MARKET – via Matteotti- 0735.735187

5. SPAZIO CONAD – via Carlo Alberto Dalla Chiesa – 0735 596243

6. ELITE – Via Marche 5 – 3339494120

7. SI CON TE – Via Bernini – 0735 634669

8. EUROSPIN – Via Ischia 6 – 0735 736665

9. OTTAVIANI “ROMOLO”- via Dei Piceni 1 – 0735 632064

ALIMENTARI/BOTTEGHE

1. L’ANGOLO DEI SAPORI – via Cairoli 8 –

2. SAPORI AMATRICIANI – via Dante alighieri 92- 0735 581927

3. LA CASA DEL FORMAGGIO – via XX Settembre 9 –

4. NON SOLO PASTA- via Bernini 18—0735.735863

5. MA.DI. – via Ballestra 38 – 0735.736588

6. PASTA HOUSE – via Crucioli 8 -0735.632398

7. ANTICA ARTE DELLA CUCINA – via Foscolo, 77-366.4367348

8. GUSTO & CAPRICCIO – via Licini,19 – 0735. 631542

9. GLUTEN FREE EXPERT – Via Pascoli 190735.680443

10. PASTIFICIO BALDONI – via Marconi 69 – 0735 631135

11. BIO-ECOSALUS – via Manzoni n. 44 – 331.8578491

12. MIRTILLO VIOLA – via Del Mercato,10 – 327.3543768

13. COME D’INCANTO SENZA GLUTINE – via Licini,13 – 0735.574265

14. UN PUNTO MACROBIOTICO – via Manzoni,52 – 0735.587337

15. CANTINA DI CASTIGNANO – via Laureati 2- 0735.736278

16. BIANCHINI TORREFAZIONE – via Bernini 620735.631215

17. ROMCAFFE’ – via Ischia I 155- 0735 587719

MACELLERIA/PESCHERIA

1. OTTAVIANI ANTONIO – via Dante Alighieri 33 – 0735 581740

2. PICA PIO – via Abruzzi 36 – 0735 581665

3. AMABILI MAURIZIO – Corso Mazzini – 0735-632181

4. STROZZIERI ANDREA – via Marconi 152 – 0735 657008

5. BARTOLOMEI GIANNI – via Dei Piceni 88 – 0735 633206

6. FLAMMINI CATERINA “DA NGARA’” – via Marconi, 28 – 0735 735271

7. LA BOTTEGA DEL PESCE – via Marconi. 107 – 0735 735120

8. PESCHERIA IL TIMONE – via Giordano Bruno, 14 – 0735 631450

9. MANDOLINI – piazza Carducci, 2 – 3282263856

FRUTTA E VERDURA

1. ACCIARRI GABRIELLA Via Dante Alighieri 44

2. FIOR DI FRUTTA via Foscolo 62 0735632664

3. CIPOLLETTA MARCO via Castelfidardo 25 0735 632595

4. GOTTARDI RITA Via G. Bruno 29 – 0735 634444

5. SELVAGGI GIUSEPPE via F.lli Rosselli 12

6. SELVAGGI GIUSEPPE Strada Prov. Valtesino 56

FORNI

1. TREMAROLI FERNANDO – P.zza Carducci 6- 366.2792288

2. TROLI GIANLUCA – via Leopardi 23- 349.2875979

3. VAGNONI MARISA – Via Cairoli 15- 0735.632301

4. CIARROCCHI FRANCESCO – Via Dei Piceni 133- 0735.632394

5. ALBERTINI MIRELLA – Strada Prov. Valtesino 136- 0735.736853

6. STRACCIA GRAZIELLA- Strada Prov. Valtesino 215 – 0735.781583

7. FRANCIA FRANCESCO – Via Manzoni 42 -340.5700725

SANITARIE E PRODOTTI PER L’IGIENE

1. HERSAN Via Laureati 21—0735.633131

2. UNIFAR via D. Alighieri 33—0735.581288

3. CORSINI ALESSANDRO – Via L. Da Vinci 10—0735.632119

4. HERBAVITA (AGA MIRLINDA) – via Manzoni 70—0735.588890

5. SMOLL – via Marconi 30—0735.736706

6. ACQUA E SAPONE – Via f.lli Rosselli 17—0735.735807

FERRAMENTA/VERNICI

1. RIVOSECCHI MAURIZIO – via F.lli Rosselli—0735.631083

2. COLFER – via Pascoli 58—0735.581610

3. PUNTO METALLO – Strada Prov. Valtesino 0735.633100

4. BRICO IO – via Pascoli 14 – 0735.584131

5. COLORIFICIO PEZZOLI- Strada Prov. Valtesino,303 – 0735.581383/367636

6. EDILIZIA CIARROCCHI – Via della Libertà, 13 – 0735 631063

TABACCHERIE

1. ROCCHI GIUSEPPE C.so Mazzini,12- -0735.736069

2. FRANZ – C.so Mazzini,12- -0735.735184

3. CHALET LU CUCALE – Viale De Gasperi, 41—0735587368

4. VIRGILI GIORGIO – viale Ballestra,8—0735.725162

5. ANGEL’S – via Galilei,1—0735.736064

6. TABACCHERIA MARCHIONNI – via Ischia, 193—0735.581318

7. BAR SPADINO Strada Prov. Valtesino, 411—0735.633296

8. ELDORADO -Strada Prov. Valtesino,57—0735.736723

9. FUORICLASSE – via S. D’Acquisto, 83—0735.584016

10. BAR 0735 via F.lli Rosselli, 147

11. LA TABACCHERIA DI NONNO LELE-Piazza Carducci,10 –0735.576015

12. TRAINI GIANLUCA – Strada Prov.Cuprense,63—0735.632583

13. BAR STAZIONE -Piazza Stazione,12—0735.631594

EDICOLE

1. CASTORI MARCO -Piazza Fazzini

2. PROSPERI MASSIMO – Piazza Kursaal

3. PICCOLO BAZAR – Lungomare De Gasperi

OTTICHE

1. CONTALDO – Piazza Carducci, 11

2. RICCI – Via Marconi, 27 – 0735736266

3. OTTAVIANI – Corso Mazzini, 54 – 0735631375

4. COLLI – Corso Mazzini, 17 – 0735633088

5. SALMOIRAGHI E VIGANO’ – via C. A. Dalla Chiesa, 2 – 0735595570

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

1. BYTE COMPUTER – Corso Mazzini, 2 – 0735789823

2. UNIEURO – via C. A. Dalla Chiesa, 2– 0735595609

LAVANDERIE

1. BUCATO EXPRESS – via Bernini, 55-59 – 3282070531

2. LAVIAMO – via G. Leopardi, 27 – 3338276686

3. LA SORGENTE – Piazza Carducci, 16

4. LAVANDERIA NEBBIA – via Verga, 38

ANIMALI

1. VETERPET – via Ischia, 254 – 0735594333

GOMMISTI

1. RIVIERA GOMME- viale Montegrappa, 114 – 0735631336

2. TOMASSINI GOMME – via Ischia I, 308 – 0735581723

3. TESINO GOMME – Strada prov. Valtesino, 339 – 3332309227

4. AMBROSINO EMANUELE – via Perù, 19 – 3337754377

PRODOTTI AGRICOLI/ZOOTECNICI

1. CIARROCCHI PRIMO – via G. Garibaldi/via California – 0735632017

2. PIUNTI BENEDETTO ED EREDI – strada comunale Bore Tesino, 4 – 0735631227

L’elenco è in aggiornamento.

Le attività possono contattare i numeri 0735/739225 o 0735/739205 per informazioni e chiarimenti.

