Istituito il nuovo servizio “tamponi a domicilio”. 84 persone in isolamento domiciliare, 1 in rianimazione

BOLLETTINO ASL TERAMO – AGGIORNAMENTO

TERAMO – Di seguito il bollettino dell’Asl Teramo in merito all’aggiormamento sulla diffusione del coronavirus in provincia al 12 marzo.

***

Stabile il numero dei pazienti positivi al Covid-19 a Teramo che ad oggi restano ancora 8.

Senza modifiche rispetto a ieri le loro condizioni: 1 è in isolamento domiciliare, 1 è ricoverato in Rianimazione, gli altri 6 sono ricoverati in Malattie Infettive.

Le condizioni cliniche della paziente in Rianimazione sono tuttora stabili anche se critiche.

Dei 6 ricoverati in malattie infettive, 4 sono in buone condizioni di salute, mentre gli altri 2 con la polmonite sono in condizioni di stabilità clinica.

Nel territorio della provincia di Teramo ci sono, ad ora, 84 persone sottoposte a sorveglianza attiva da parte dei Medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Nel frattempo è stato istituito il servizio di “tamponi a domicilio” che, già da ieri, sono stati eseguiti da personale espressamente dedicato, in servizio nel Reparto di Malattie Infettive.

Si ricorda che l’esecuzione dei tamponi viene disposta esclusivamente dal Responsabile, dottor Pierluigi Tarquini, su segnalazione dei Medici di Medicina Generale.

