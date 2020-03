GROTTAMMARE – Il prossimo spettacolo che sarebbe dovuto andare in scena al Teatro delle Energie, ovviamente, non si farà. Ad annunciarlo è Marco Renzi di Teatro Proscenio che, in una lettera che riportiamo di seguito, chiarisce anche le modalità di rimborso del biglietto.

“Cari amici,

come certamente sapete, stiamo tutti vivendo sotto una cappa di incredulità e paura, sgomenti di fronte a qualcosa che è sopraggiunto con una velocità tale da lasciarci storditi.

Vi scrivo per comunicarvi ufficialmente che l’ultimo spettacolo della stagione di teatro per bambini e famiglie al Teatro delle Energie di

Grottammare non potrà essere effettuato. In accordo con l’Amministrazione Comunale si è deciso pertanto che lo spettacolo “Hansel e Gretel” verrà recuperato nel corso della prossima rassegna 2020/2021.

A questo punto siete liberi di scegliere se chiedere la quota rimborso del vostro abbonamento o lasciarvi un credito per il prossimo anno, nel caso sceglieste il rimborso dovrete inviarci il vostro Iban e vi

verranno corrisposte euro 5 per sottogni abbonamento scritto. Nel caso

vorrete mantenere il credito è indispensabile non buttare il cartoncino con l’abbonamento che vi è stato consegnato a inizio stagione, lo stesso sarà valido come ingresso per la data del recupero.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento dovesse necessitare e continueremo comunque a tenervi informati attraverso la nostra news

letter settimanale.

Scusandoci per il disagio cogliamo l’occasione per inviare i più cordiali saluti”.

