Conte chiude scuole, bar, pizzerie, ristoranti e negozi in Italia.Sei d'accordo? Gepostet von Riviera Oggi am Mittwoch, 11. März 2020

ORE 12 DETTAGLIO DATI GORES MARCHE Contagiati: Pesaro-Urbino 403, Ancona 142, Macerata 32, Fermo 11, Ascoli Piceno 1.

Ricoverati: in Terapia Intensiva 76, non in terapia intensiva 254, Isolamento domiciliare 240, deceduti 22, totale casi positivi 592.

Totale test effettuati 1907, di cui negativi 1315.

Ricoveri in Terapia Intensiva: 23 Pesaro Marche Nord, 15 Ancona Torrette, 5 Fermo, 5 San Benedetto, 1 Civitanova, 7 Jesi, 3 Urbino, 2 Inrca Ancona, 13 Camerino.

Isolamento domiciliare: in tutta la Regione 2226, di cui 296 sintomatici, 1930 asintomatici, e 292 operatori sanitari.

Ancona 721, di cui 40 sintomatici, 681 asintomatici, 147 operatori sanitari.

Pesaro 1.109, di cui 218 sintomatici, 891 asintomatici, 114 operatori sanitari.

Macerata 177 di cui 24 sintomatici, 153 asintomatici, 15 operatori sanitari.

Fermo 166 di cui 11 sintomatici, 155 asintomatici, 12 operatori sanitari.

Ascoli Piceno 53 di cui 3 sintomatici, 50 asintomatici e 4 operatori sanitari.

ORE 12 DAI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL PICENO

ORE 11 ASCOLI, PARCHEGGI BLU GRATUITI PER I RESIDENTI

ORE 11 PIUNTI SCRIVE ALL’ANCI NAZIONALE E ANCI MARCHE: AIUTI AL TURISMO

ORE 10:44 Coronavirus Marche: aggiornamento tamponi Il Gores ha comunicato che i tamponi positivi rilevati nelle ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono 113 su 251 testati. Il totale sale a 592.

Si tratta dell’incremento maggiore registrato dall’inizio delle analisi, come testimoniato dal grafico e dalla scheda sottostante fornita dal Gores.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bar chiusi, traffico automobilistico limitato, corsa ai supermercati per acquistare generi alimentari con lunga fila all’esterno per limitare gli ingressi, molte mascherine sia professionali che realizzate a mano.

Dopo l’ulteriore stretta del governo con l’annuncio di un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata dell’11 marzo, San Benedetto risponde con la solita diligenza mostrate negli ultimi giorni.

Pubblichiamo anche un video registrato nella sera dell’11 marzo, alle ore 19:30, in una viale De Gasperi – via centrale del traffico automobilistico cittadino – totalmente deserta.

