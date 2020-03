SCORRI SOTTO PER LEGGERE TUTTI GLI AGGIORNAME

ORE 19,30 ELENCO TRENI CANCELLATI NELLE MARCHE

ORE 19 DECESSI Il Gores ha purtroppo registrato nella giornata di oggi 5 decessi: si tratta di 5 uomini, uno a Fermo (70 anni), due a Senigallia (81 e 56 anni), uno a Marche Nord (77 anni) e uno a Urbino (71 anni)

ORE 18,30 ASCOLI, SECONDO CASO DI POSITIVITA’ CLICCA QUI

ORE 18 BORRELLI (PROTEZIONE CIVILE): 230 guariti abbiamo oggi, 2214 nuovi casi con 12839 positivi, 5036 in isolamento a casa, 1153 in terapia intensiva, 188 decediti, il 98% dall’inizio dell’emergenza ha più di 68 anni e spesso con patologie pregresse.

Distribuiamo tra il milione e milione e mezzo di mascherine al giorno, sono in distribuzione i ventilatori per la terapia intensiva. In queste ora Consip sta aggiudicando delle gare importanti per guanti, camici e tutto ciò che serve per il supporto agli operatori sanitari.

Importante continuare a donare il sangue.

Sui senzatetto e come fornire la necessaria assistenza: da tempo lo abbiamo trattato nel Comitato Scientifico, ho chiesto espressamente alla Regione Lazio e ai Comuni di trovare delle strutture di fornire una adeguata assistenza, chiedo a tutte le amministrazioni di organizzarle a livello territoriale.

Sulle fabbriche e sulla filiera produttiva e sui servizi essenziali, vi avevo già detto ieri che servono le mascherine e le distanze di sicurezza. Sui trasporti pubblici è chi deve gestire i territori a dover dare delle scelte.

La regola principale è mantenere le distanze, anche in famiglia, io stesso mi sono imposto delle regole anche in casa. E’ chiaro che anche le valutazioni devono essere adeguate da parte delle forze dell’ordine, ma se la regola è non uscire o uscire lo stretto necessario occorre rispettarla, portare a spasso il cane per fare dei bisogni è un motivo valido.

D’ANCONA (ISS): “Sui motivi di mortalità stiamo cercando di approfondire gli studi delle cartelle cliniche, ma attualmente ne sono arrivate solo 70. Cercheremo di capire meglio perché appaia una mortalità così elevata rispetto ad altri paesi”.

ORE 18 COMUNICATO AREA VASTA 5, AGGIORNAMENTO NEL PICENO

ORE 16.40 Arquata del Tronto chiude gli uffici comunali, leggi la delibera

ORE 16.30 San Benedetto, sospeso il mercato settimanale

ORE 16.20 Ceriscioli: “Aziende aperte ma devono garantire la sicurezza ai lavoratori”

ORE 16.15 Grottammare, ecco le attività commerciali aperte al pubblico

ORE 16.10 Cgil Ascoli: “Grazie ai lavoratori dell’agroalimentare che continuano la loro attività”

ORE 16.05 Coronavirus: le Marche semplificano le procedure per il gasolio agli agricoltori

ORE 16 A Grottammare il Comune resta operativo con lo “smart working”. Ecco cosa e come

ORE 14:30 FARMACI A DOMICILIO NELLE MARCHE, ECCO I CASI

ORE 13 NEL TERAMANO I CASI RESTANO 8

ORE 12 DETTAGLIO DATI GORES MARCHE Contagiati: Pesaro-Urbino 403, Ancona 142, Macerata 32, Fermo 11, Ascoli Piceno 1.

Ricoverati: in Terapia Intensiva 76, non in terapia intensiva 254, Isolamento domiciliare 240, deceduti 22, totale casi positivi 592.

Totale test effettuati 1907, di cui negativi 1315.

Ricoveri in Terapia Intensiva: 23 Pesaro Marche Nord, 15 Ancona Torrette, 5 Fermo, 5 San Benedetto, 1 Civitanova, 7 Jesi, 3 Urbino, 2 Inrca Ancona, 13 Camerino.

Isolamento domiciliare: in tutta la Regione 2226, di cui 296 sintomatici, 1930 asintomatici, e 292 operatori sanitari.

Ancona 721, di cui 40 sintomatici, 681 asintomatici, 147 operatori sanitari.

Pesaro 1.109, di cui 218 sintomatici, 891 asintomatici, 114 operatori sanitari.

Macerata 177 di cui 24 sintomatici, 153 asintomatici, 15 operatori sanitari.

Fermo 166 di cui 11 sintomatici, 155 asintomatici, 12 operatori sanitari.

Ascoli Piceno 53 di cui 3 sintomatici, 50 asintomatici e 4 operatori sanitari.

ORE 12 DAI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL PICENO

ORE 11 ASCOLI, PARCHEGGI BLU GRATUITI PER I RESIDENTI

ORE 11 PIUNTI SCRIVE ALL’ANCI NAZIONALE E ANCI MARCHE: AIUTI AL TURISMO

ORE 10:44 Coronavirus Marche: aggiornamento tamponi Il Gores ha comunicato che i tamponi positivi rilevati nelle ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono 113 su 251 testati. Il totale sale a 592.

Si tratta dell’incremento maggiore registrato dall’inizio delle analisi, come testimoniato dal grafico e dalla scheda sottostante fornita dal Gores.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bar chiusi, traffico automobilistico limitato, corsa ai supermercati per acquistare generi alimentari con lunga fila all’esterno per limitare gli ingressi, molte mascherine sia professionali che realizzate a mano.

Dopo l’ulteriore stretta del governo con l’annuncio di un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata dell’11 marzo, San Benedetto risponde con la solita diligenza mostrate negli ultimi giorni.

Pubblichiamo anche un video registrato nella sera dell’11 marzo, alle ore 19:30, in una viale De Gasperi – via centrale del traffico automobilistico cittadino – totalmente deserta.

