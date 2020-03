SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In questo momento di emergenza, la Samb Calcio invita a una raccolta fondi per aiutare gli ospedali dell’Area Vasta 5 a far fronte alla situazione. Di seguito le parole della società sportiva.

In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. L’emergenza Coronavirus ormai riguarda tutti noi e anche gli ospedali dell’Area Vasta 5 (San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno) lavorano ormai a pieno regime per far fronte a tutte le esigenze di pazienti che spesso arrivano anche da altre strutture della regione.

Per questo motivo, ci sentiamo in dovere di fare qualcosa di concreto anche noi, di essere un piccolo supporto, in questo momento di grande difficoltà, chiedendo aiuto per le nostre strutture ospedaliere.

Ci siamo posti l’obiettivo di raccogliere 50mila euro da donare all’Area Vasta 5. Una cifra che potrà contribuire a far fronte al rafforzamento della terapia intensiva e subintensiva delle strutture attraverso l’aumento dei posti letti e all’acquisto di:

– Ventilatori

– Dispositivi di ventilazione non invasiva

– Monitoraggio emodinamico

– Monitor

Anche una piccola donazione può fare la differenza.

I fondi raccolti saranno direttamente devoluti alla direzione dell’Area Vasta 5 (San Benedetto del Tronto/Ascoli Piceno).

Ecco il link per effettuare la donazione: https://www.gofundme.com/f/coronavirus-aiutiamo-l039ospedale-di-sbt

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.