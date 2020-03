Lo storico ristorante sambenedettese è pronto per portare a casa tua le classiche prelibatezze che lo hanno reso celebre: antipasti, primi, secondi, dolci. Puoi ordinarli a domicilio, consegne gratuite a San Benedetto e dintorni. Info al numero 0735-764200

Non rinunciare ai tuoi piatti preferiti.

Puoi venire al Rustichello per ritirare le pietanze che preferisci, ma puoi anche ordinarli a domicilio, chiamando il numero 0735-764200.

Consegna gratuita zone San Benedetto, Acquaviva, Grottammare Ss16-mare.

Spesa minima 25 euro.

Ristorante Rustichello è in via Albula Alta, alla fine di via Montagna dei Fiori, a San Benedetto.

https://www.facebook.com/Rustichello1977

