GROTTAMMARE – Generi alimentari e farmaci arriveranno direttamente a casa. Dopo la decisione dell’amministrazione comunale di Grottammare sospendere i mercati settimanali del lunedì in centro e del giovedì a Zona Ascolani, sempre oggi 11 marzo è stato redatto, da parte dell’ufficio Commercio, l’elenco dei negozi di vendita di generi alimentari disponibili per le consegne a domicilio.

L’iniziativa rientra tra le attività di sostegno alla popolazione promosse dall’Amministrazione comunale, in linea con il varo del nuovo DPCM del 9 marzo denominato “Io resto a casa”.

La lista è la seguente:

-Coal, via Tintoretto – 0735 633404

-Tigre Amico, via Bernini – 0735 736456

-L’alimentare, via Marconi — 0735.632205

-Vivo Market, via Matteotti- 0735.735187

-Spazio Conad, via C.A. Dalla Chiesa – fasce orarie dalle 12- 14; 18-20 escluso domenica – costo consegna euro 5 – 0735.596243.

Sempre nell’ambito delle misure previste dal provvedimento “Io resto a casa”, è stato attivato il servizio di consegne a domicilio dei farmaci della Farmacia comunale. Il servizio è rivolto a coloro che hanno difficoltà motorie e sono privi di una rete assistenziale o familiare a cui far riferimento.

Il numero da contattare per informazioni sulle modalità del servizio è il 334.6409787.

Il servizio è gratuito, attivo dal lunedì al venerdì (dalle 07.30 alle 14) ed è fornito dalla Farmacia comunale di via Crivelli, in collaborazione con i Servizi Sociali.

Con l’occasione si ricorda che il servizio di consegna farmaci a domicilio è offerto anche dalla Farmacia pubblica “Farmacia della Regina”, aperta da lunedì in via Valtesino. Il servizio rientra infatti tra le proposte migliorative presentate in sede di gara di appalto. Il numero di riferimento è 0735.633362.

