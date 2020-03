GROTTAMMARE/CUPRA MARITTIMA – Emergenza Covid-19, altri provvedimenti in arrivo in Riviera per precauzione e cautela tra i cittadini.

Saranno sospesi i mercati settimanali a Grottammare e Cupra Marittima. Decisione presa dai primi cittadini Enrico Piergallini e Alessio Piersimoni.

Sospensione immediata fino al 3 aprile a Grottammare, con molta probabilità anche a Cupra fino a quella data, la decisione verrà presa a breve.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.