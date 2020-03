Diretta giornaliera con gli aggiornamenti in tempo reale

ORE 13:20 REGIONE MARCHE Il Gores ha comunicato i dati aggiornati alle ore 12 di oggi. Fino a questo momento non sono stati registrati decessi. Si registra invece il primo caso positivo ad Ascoli Piceno.

“Le curve epidemiologiche – afferma il presidente Ceriscioli – ci indicano la direzione dei prossimi giorni: stiamo andando verso il raddoppio dei casi. Sarà una settimana di trincea e noi continuiamo a lavorare perché la sanità sia pronta. Invito di nuovo tutti i cittadini a osservare strettamente le indicazioni per contenere il contagio. Ringrazio di cuore tutti gli operatori della sanità che in questi giorni stanno svolgendo un lavoro straordinario. E’ dura, ma tutti insieme ce la facciamo”.

ORE 13 NOSTRA INTERVISTA AL PRESIDENTE DI FEDERFARMA PICENO

ORE 12:35 MERCATO A SAN BENEDETTO SI’ O NO?

ORE 11:30 SCARICA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA Della Regione Marche che spiega i dettagli dell’applicazione del decreto sul coronavirus Regione Marche_circolare esplicativa 11 marzo 2020_COVID-19

ORE 11:20 ABRUZZO Dai test eseguiti la scorsa notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi 21 nuovi casi positivi al Covid 19. Due casi riguardano la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e fanno riferimento a 2 uomini; nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti si registrano 4 casi (3 donne e un uomo); 13 casi nella Asl di Pescara (7 donne e 6 uomini); una donna è infine risultata positiva nella Asl di Teramo.

Con gli ultimi positivi, salgono a 75 casi i casi di Covid 19 in Abruzzo. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo.

ORE 11:10 GRIDO D’ALLARME AGRITURISMI PICENI

ORE 11 CONTROLLI IN CORSO 200 in un giorno a Grottammare, denunce a Giulianova per il mancato rispetto del decreto

ORE 11 CHIUDE DECATHOLON La catena di negozi sportivi di proprietà francese ha deciso di chiudere tutti i negozi in Italia fino a venerdì 13 marzo. Chiuso anche il punto vendita di via Pasubio a San Benedetto.

ORE 10:20 “NESSUN PANICO, PAZIENTE STA A CASA SUA” Cesare Milani commenta il primo caso di positività ad Ascoli.

ORE 9:40 Coronavirus Marche – aggiornamento tamponi positivi: La Sod Virologia dell’ospedale di Torrette di Ancona ha comunicato questa mattina che sono in totale 479 i campioni positivi, su un totale di 1656 testati fino a oggi. Seguono aggiornamenti

ORE 9:30 FIORAVANTI: “PRIMO CASO DI POSITIVITA’ AD ASCOLI”

ORE 8:30 REGIONE ABRUZZO 54 CASI

