GROTTAMMARE – In questo momento delicatissimo per tutti, Radiosalus continua ad erogare i servizi sanitari, nel massimo rispetto e attenzione di tutte le avvertenze previste per il contrasto al contagio da coronavirus.

Radiosalus si trova in Via Ischia I, 34/70 a Grottammare. Numero di telefono: 0735 633550. Pagina facebook: https://m.facebook.com/radiosalusmedicalcenter

