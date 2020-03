Sospensione Campionato Serie C fino al 3 aprile

Si trasmette in allegato il CU n. 273 del 09.03.2020 della L.N.D. che sospende, con effetto immediato e fino al 03.04.2020, l’attività sia a livello nazionale che territoriale compreso anche il calcio a 5.

A seguito di ciò il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali e distrettuale rimarranno chiuse.

ROMA-Come tutti gli altri Sport anche il calcio italiano (dalla Serie A a tutti i Campionati Dilettantistici, compreso il calcio a 5 ecc.) si ferma. Da oggi 10 marzo al 3 aprile 2020 non si giocherà.

Come annunciato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai tempi del coronavirus anche il calcio viene sospeso. Il Consiglio straordinario della FIGC in programma oggi pomeriggio non potrà fare altro che ratificare questa logica decisione. C’è solo la deroga a giocare per le squadre italiane impegnate nelle Coppe Europee.

Dunque le ultime partite di Campionato di calcio giocate per ora sono state quelle di ieri (lunedì 9 marzo) sera Chievo-Cosenza (2-0) di Serie B e Catanzaro-Bari (1-1) di Serie C Girone C.

SERIE C GIRONE C:

Risultati 30a giornata (11a di ritorno) di domenica 8 marzo 2020:

Avellino-Ternana (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 2-0 (11’Albadoro, 86’Di Paolantonio su rigore)

Az Picerno-Reggina (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 0-2 (6’Lorenzo Paolucci, 86’Sarao)

Bisceglie-Catania (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 0-1 (62’Salandria. Al 92’espulso l’attaccante spagnolo del Bisceglie Alvaro Montero per doppia ammonizione)

Catanzaro-Bari (Gara giocata in posticipo lunedì sera 9 marzo a porte chiuse per l’emergenza coronavirus e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-1 (1’Mirco Antenucci [B], 52’Mamadou Kanoutè [C])

Cavese-Potenza (Gara giocata in posticipo lunedì pomeriggio 9 marzo a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 0-0

Monopoli-Casertana (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 0-1 (92’Corado su rigore. Al 94’espulso Angelo D’Angelo della Casertana)

Sicula Leonzio-Rende (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 1-0 (57’Lescano su rigore. Al 94’espulso il trequartista italo-croato del Rende Emir Murati per un brutto fallo da dietro su Bucolo)

Teramo-Virtus Francavilla (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 0-1 (25’Federico Vazquez)

Vibonese-Paganese (Gara giocata in anticipo sabato 7 marzo a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 1-1 (76’Fabio Tito [V] su rigore, 84’Francesco Scarpa [P])

Viterbese Castrense-Rieti (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 0-1 (63’Andrea De Paoli. Al 67’il l’attaccante spagnolo di origini senegalesi della Viterbese Mamadou Tounkara ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Merelli. All’86’espulso Andrea Errico della Viterbese per doppia ammonizione)

CLASSIFICA ATTUALE:

Reggina 69,

Bari 60,

Monopoli 57,

Potenza 56,

Ternana 51,

Catania 47,

Catanzaro 43,

Teramo 41,

Virtus Francavilla 40,

Avellino 40,

Vibonese 39,

Viterbese Castrense 39,

Casertana 38,

Cavese 38,

Paganese 36,

Az Picerno 32,

Sicula Leonzio 29,

Bisceglie 20,

Rende 18,

Rieti (-5) 15.

Oltre all’ultima classificata sarebbe ad oggi sarebbero retrocesse anche la terz’ultima e la penultima classificata visto distacco superiore agli 8 punti dalla 16a e 17a (ad oggi entrambe salve) che impedirebbe la disputa dei play out (19a vs 16a e 18a vs 17a).

(-5)= 5 punti di penalizzazione. 1 inflitto martedì 19 novembre 2019 dal Giudiuce Sportivo che ha rilevato la responsabilità della squadra laziale nell’impossibilità di disputare la gara interna con la Reggina della 15a giornata ed altri 4 aggiunti venerdì 10 gennaio 2020 dalla Federazione per i ritardi nei pagamenti delle mensilità di luglio ed agosto 2019 da parte della società amarantoceleste.

SERIE B:

Risultati 28a giornata (9a di ritorno) di sabato 7 marzo 2020:

Benevento-Pescara (Gara giocata in posticipo domenica sera 8 marzo a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 4-0 (17’Roberto Insigne, 21’Marco Sau, 33’Moncini, 71’Riccardo Improta)

Chievo-Cosenza (Gara giocata in posticipo lunedì sera 9 marzo a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 2-0 (32’Filip Djordjevic, 91’Meggiorini)

Cittadella-Pordenone (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 0-2 (17’Alberto Barison, 77’Ciurria su rigore. All’81’espulso Branca del Cittadella per aver rifilato a gioco fermo un calcione a Misuraca)

Empoli-Trapani (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 1-1 (44’Pettinari [T], 87’autorete di Pagliarulo su un corner battuto da Ciciretti [E])

Frosinone-Cremonese (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 0-2 (13’Parigini, 50’Castagnetti. Al 53’espulso Federico Dionisi del Frosinone per doppia ammonizione)

Juve Stabia-Spezia (Gara giocata in posticipo domenica pomeriggio 8 marzo a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 3-1 (24’Calò, 50’Francesco Forte, 57’Matteo Ricci [S] su rigore, 73’Alfredo Bifulco)

Perugia-Salernitana (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 1-0 (22’Pasquale Mazzocchi. All’85’espulso direttamente dalla panchina per proteste il 3°portiere del Perugia Albertoni)

Pisa-Livorno (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 1-0 (63’Lisi)

Venezia-Crotone (Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 1-3 (12’Benali, 36’Luca Marrone, 47’Benali, 83’Caligara [V])

Virtus Entella-Ascoli (Gara giocata in posticipo domenica pomeriggio 8 marzo a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) 3-0 (8’Andrea Paolucci, 13’Fabrizio Poli, 22’Giuseppe De Luca su rigore)

CLASSIFICA ATTUALE:

Benevento 69

Crotone 49

Frosinone 47

Pordenone 45

Spezia 44

Cittadella 43

Salernitana 42

Chievo 41

Empoli 40

Virtus Entella 38

Pisa 36

Perugia 36

Juve Stabia 36

Pescara 35

Ascoli * 32

Venezia 32

Cremonese * 30

Trapani 25

Cosenza 24

Livorno 18

* = Una gara (Ascoli-Cremonese della 25a giornata rinviata per l’emergenza coronavirus) in meno e dunque da recuperare (in data ancora da destinarsi)

