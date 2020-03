SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Niente Mezza Maratona dei Fiori a San Benedetto. L’evento, organizzato dall’Asd Atletica Avis del presidente Domenico Piunti, doveva svolgersi il prossimo 22 marzo ma, a seguito delle disposizioni governative in merito all’emergenza coronavirus, è stata annullata.

“Decisione inevitabile”, afferma Piunti. La Mezza Maratona sarà rimandata a data da destinarsi dopo aver fatto le opportune valutazioni in relazione anche ai calendari federali trattandosi di una gara Nazionale.

Lo stesso Piunti, nonostante non sia responsabile di tale decisione, si scusa con hotel convenzionati, sponsor, fornitori e atleti per quanto sia accaduto con la consapevolezza della comprensione da parte di tutti.

La società aveva già ordinato e quindi commissionato materiale da utilizzare per l’evento, sostenendo una spesa decisamente sostanziosa ma che purtroppo non può far cambiare l’esito di quanto disposto nel Decreto Ministeriale del 4 marzo 2020.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.