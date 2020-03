GROTTAMMARE – E’ in servizio da oggi la nuova farmacia pubblica di Grottammare. Annullata la festa inaugurale prevista inizialmente per ieri, domenica 8 marzo, la Farmacia della Regina ha comunque aperto i battenti per offrire alla cittadinanza un servizio in più, in questo particolarmente momento di emergenza sanitaria.

Come noto, la Farmacia della Regina, infatti, opera nella zona ad ovest del territorio comunale, in un’area fuori dai circuiti tradizionali del servizio – localizzato principalmente nei quartieri litoranei -, ed agevole anche per le persone che vivono o percorrono quotidianamente la vallata del Tesino.

Si trova in via Valtesino 297 e osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30-13 / 16-20. Recapito telefonico 0735.633362.

Secondo il contratto stipulato tra il Comune e la ditta Farmacia della Regina srl di San Benedetto del Tronto, che ha vinto l’appalto della gestione, la nuova farmacia dovrà assicurare la realizzazione di una serie di attività aggiuntive proposte nell’offerta tecnica.

Si tratta di servizi gratuiti, quali: progetto “Farmaci a domicilio” che consiste nella consegna gratuita di farmaci a domicilio a specifiche fasce deboli della popolazione; prenotazione visite / analisi presso strutture del S.S.N; misurazione della pressione arteriosa; test di autoanalisi di glicemia – trigliceridi – colesterolo (HDL – LDL) – acidi urici – PT – emoglobina: ogni 3 a pagamento. Organizzare, inoltre, tre campagne all’anno sui temi della prevenzione e tutela della salute, consistenti in incontri con la cittadinanza ad accesso libero, concordati con l’Amministrazione comunale.

“Rinviata la festa, è comunque attiva la nuova farmacia comunale che si aggiunge all’altra già presente sul territorio e alle tre farmacie private di Grottammare. Questa apertura cade in un momento molto delicato per l’emergenza sanitaria in corso. Potrà offrire così un servizio ancora più utile ai cittadini” si legge in una nota del Comune.

