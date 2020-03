REGGIO EMILIA -Altro caso di positività al coronavirus in Serie C: è risultato infatti positivo al Covid19 Alessandro Favalli, difensore 27enne della squadra di Reggio Emilia che milita in Lega Pro ed è attualmente seconda in classifica.

A renderlo noto un comunicato del club emiliano che spiega come il calciatore sia “attualmente in buone condizioni di salute presso l’ospedale di Crema” e come “la società sia attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata”.

Il resto della squadra, a questo punto, rischia tutta la quarantena e la Reggio Audace, come minimo, salterebbe le prossime tre partite. Un vero rompicapo considerando anche le gare da recuperare.

