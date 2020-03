LEGGI QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI FINO ALLA NOTTE TRA 7 E 8 MARZO

ORE 15 ECONOMIA “Almeno 50 milioni in misure straordinarie per le imprese marchigiane” lo chiede l’assessore Manuela Bora

ORE 14 Imposta la quarantena a tutti coloro che rientrano in Abruzzo dalla Lombardia e dalle zone indicate nel Dpcm. Lo prevede un’ordinanza della Regione Abruzzo dopo il “vero e proprio esodo ‘biblico’” delle ultime ore. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, parla di “ordinanza di difficile applicazione e altrettanto difficile monitoraggio se non sarà accompagnata da una vasta e coscienziosa collaborazione dei diretti interessati e delle loro famiglie”.

ORE 13.25 Il Gores ha trasmesso l’aggiornamento della situazione Coronavirus nella Regione Marche alle ore 12,30 di oggi. La situazione registra purtroppo il settimo decesso, avvenuto nell’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona. Si tratta di un uomo di 83 anni con gravi patologie pregresse. Si registra una correzione in difetto dei casi positivi, dovuta a due procedure di retest, che hanno consentito di passare dai 274 tamponi positivi comunicati questa mattina ai 272 del presente report (clicca qui.), 202 contagi nel Pesarese, nell’Anconetano sono 54, nel Maceratese 9, nel Fermano 5 e zero nel Piceno. I ricoveri in terapia intensiva sono 41 (due all’ospedale di San Benedetto, pazienti provenienti dal Pesarese).

ORE 11.55 “Con la presente comunicazione invitiamo alla massima responsabilità chiunque sia giunto, nelle ultime ore, dalle zone rosse nel nostro territorio: preghiamo di contattare il numero verde regionale e di osservare nell’immediato e fino a precise istruzioni medicosanitarie la permanenza domiciliare. Grazie per la collaborazione”. Così in una nota il Comune di Fermo. Probabile che altri comuni del Fermano e del Piceno confermeranno questa linea e indicazioni simili potrebbero arrivare dalla Regione Marche come già avvenuto in Puglia e in Calabria.

ORE 10:30 “Il testo della bozza proposta – inviato alla Cnn anche dall’ufficio stampa della Regione Lombardia”. Questo il testo di un articolo pubblicato nella notte dalla Cnn (clicca qui) e che fornisce una traccia possibile in merito alla fuga di notizie sul decreto, la cui bozza è stata diffusa attorno alle 21 dalla stampa italiana e ha scatenato molte polemiche con la reazione stizzita di Conte nella notte (si veda video dell’articolo).

In merito alle critiche rivolte alla stampa italiana per la pubblicazione di un documento non ancora pubblicato, ci risulta che tutti lo abbiano diffuso specificando si trattasse di una bozza, e quindi non vi è stata alcuna alterazione della verità né speculazione. Sarebbe invece grave che la stampa, su questo o altri aspetti, censurasse preventivamente le notizie. Le notizie si verificano e, una volta accertata la fonte e la loro veridicità, si danno.

“È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede“, articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963

ORE 9:50 Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, testo ufficiale clicca qui DPCM_20200308

ORE 9:30 Sod Virologia dell’Ospedale di Torrette ha comunicato questa mattina gli ultimi risultati dei test sui tamponi: sono 274 i campioni positivi, su un totale di 1028 testati

