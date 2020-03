GROTTAMMARE – “Andrea Fratellini dopo aver vinto la scorsa estate ‘Cabaret, amoremio!’ si conferma a livello nazionale”.

Così in una nota l’associazione Lido degli Aranci dopo la vittoria di Andrea Fratellini con zio Tore a Italia’s Got Talent, edizione 2020.

Il vincitore del programma di Sky aveva vinto nel 2019 il Festival dell’Umorismo ‘Cabaret, amoremio!’ a Grottammare.

“Un vanto per l’Associazione Lido degli Aranci che lo ha portato a Grottammare e una gratificazione per la nostra manifestazione che si conferma una delle più importanti se non la più importante d’Italia per quanto riguarda la comicità e la scoperta di nuovi talenti – affermano da Grottammare – complimenti Andrea, da tutti noi”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.