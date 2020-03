Attracco negato a Phuket per i passeggeri a causa delle misure di prevenzione del governo thailandese e le restrizioni all’ingresso di italiani. In tutto 173 persone costrette a restare dentro la nave da crociera. Cocchieri, 29 anni, è infermiere di bordo

CUPRA MARITTIMA – C’è anche un cittadino cuprense a bordo della nave da crociera italiana Costa Fortuna che è bloccata attualmente al porto di Phuket, in Thailandia, e al cui equipaggio le autorità locali hanno impedito di scendere per motivi precauzionali legati al contagio da coronavirus.

Carlo Alberto Cocchieri è infatti un infermiere dell’equipaggio della Costa Fortuna. Costa Crociere, la compagnia di proprietà dell’imbarcazione, ha specificato che tra i passeggeri e l’equipaggio della Costa Fortuna non ci sono casi sospetti, dicendosi “rammaricata dell’improvviso cambiamento di itinerario. Confermiamo, in una situazione in continua evoluzione, che la sicurezza dei nostri ospiti e membri dell’equipaggio è un’assoluta priorità”.

A bordo gli italiani sono 173 italiani, di cui 64 interessati dalle restrizioni per il coronavirus imposte dalla Thailandia poiché provenienti dalle cosiddette zone rosse.

Cocchieri, 29 anni, è in buone condizioni come il resto dei passeggeri.

