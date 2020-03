A seguito del provvedimento di dissequestro temporaneo delle barriere di sicurezza sul viadotto “Colonnella” emesso dalla Autorità Giudiziaria di Avellino, vengono avviati gli approfondimenti sulla caratterizzazione dei materiali, necessari per la stesura del progetto esecutivo di sostituzione dei new jersey bordo ponte

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Notizia importante per automobilisti e autisti di tir e altri mezzi pesanti.

In autostrada, a seguito del provvedimento di dissequestro temporaneo delle barriere di sicurezza sul viadotto “Colonnella” emesso dalla Autorità Giudiziaria di Avellino, vengono avviati gli approfondimenti sulla caratterizzazione dei materiali, necessari per la stesura del progetto esecutivo di sostituzione dei new jersey bordo ponte.

Per consentire la nuova configurazione di cantiere e la delimitazione dell’area di lavoro, condizioni necessarie per procedere con i rilievi sui materiali, resterà chiuso in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-chiusura del tratto Val Vibrata-San Benedetto del Tronto, verso Ancona/Bologna, dalle 22:00 di sabato 7 alle 6 di domenica 8 marzo. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Val Vibrata, si potrà percorrere la Statale 16 seguendo le indicazioni per Ancona con rientro sulla A14 alla stazione autostradale di San Benedetto del Tronto;

-chiusura del tratto San Benedetto del Tronto-Val Vibrata, verso Pescara/Bari, dalle 22 di domenica 8 alle 6 di lunedì 9 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, si potrà percorrere la Statale 16 seguendo le indicazioni per Pescara con rientro sulla A14 alla stazione autostradale di Val Vibrata

