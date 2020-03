In occasione della giornata dedicata al risparmio energetico organizzata dalla trasmissione di Radio2 Caterpillar anche l’azienda grottammarese, come tutto il gruppo Sgr, ha deciso di contribuire piantando alcune essenze odorose nel giardino di ingresso

GROTTAMMARE – “M’illumino di meno”: non sono luci spente, ma anche alberi e specie vegetali piantumate. Quest’anno l’iniziativa ambientale della trasmissione Caterpillar di Radio2 ha allargato la propria sensibilizzazione ambientale oltre che al tema del risparmio energetico, con lo spegnimento o riduzione dell’illuminazione, anche con la piantumazione di alberi o essenze arboree.

La sfida è stata raccolta dall’azienda Menowatt Ge Spa di Grottammare, la quale è tra i leader nazionali nel campo della green economy e della smart city e smart metering. Come altre imprese del gruppo Sgr, di cui fa parte, tra cui la stessa Sgr, Astea Energia, Sg Energia, Sherden e Quarto Piano, i dirigenti e i lavoratori della Menowatt Ge, si sono cimentati, nella mattinata del 5 marzo, nella piantumazione di alcune essenze nel giardino dell’azienda.

Sotto, sementi delle essenze che saranno poi piantate nei giardini privati dei lavoratori Menowatt

Rosmarino, maggiorana, menta e origano sono ora presenti in prossimità dell’entrata, ben piantati e già adeguatamente irrigati. Inoltre bustine contenenti i semi delle essenze odorose sono state distribuite tra il personale in modo che ognuno possa contribuire, nel proprio giardino o anche nel balcone, a far crescere le essenze.

L’invito di Caterpillar infatti, era rivolto sia ad enti pubblici che alle aziende che a privati cittadini.

“Si tratta di un gesto simbolico e anche simpatico al quale ci siamo volentieri dedicati – spiega Adriano Maroni, amministratore delegato di Menowatt Ge Spa – Non possiamo che appoggiare questa ed altre iniziative di sensibilizzazione ambientale, avendo fatto proprio dell’intervento a favore dell’ambiente e della riduzione dei consumi energetici la ragion d’essere della nostra attività imprenditoriale”.

