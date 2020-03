SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nonostante l’emergenza Coronavirus, in Riviera ci si prepara all’arrivo della bella stagione.

Questa mattina, 6 marzo, a San Benedetto il sindaco Pasqualino Piunti ha convocato la riunione tra tutti i soggetti (Polizia Municipale, AMS, Picenambiente, Servizi Manutenzione e Aree Verdi, CPL Concordia) coinvolti nei servizi di pulizia e manutenzione della città in vista delle festività pasquali. La riunione è stata anticipata rispetto alle normali scadenze per valutare eventuali misure aggiuntive da adottare in relazione all’emergenza da Covid 19.



Il Sindaco Piunti ha chiesto “il massimo impegno di tutti per concentrare gli sforzi finalizzati a presentare la città pronta già per i ponti festivi, pur nella consapevolezza che l’emergenza in corso influenzerà non poco gli afflussi di ospiti”. Piunti ha dunque posto l’accento sulla manutenzione della segnaletica e del patrimonio arboreo, sulla derattizzazione, sulla pulizia della spiaggia.

Dai vari responsabili sono arrivate rassicurazioni che tutto sarà svolto secondo i programmi, in particolare le attività manutentive previste in vista della Tirreno Adriatico si svolgeranno ugualmente anche se la corsa è stata annullata.

La prossima settimana inizieranno le potature sul lungomare insieme ai trattamenti contro il punteruolo rosso.

