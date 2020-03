Sul posto pompieri e 118, per fortuna non ci sono state conseguenze gravi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alle prime ore del 6 marzo intervento dei Vigili del Fuoco in Riviera.

Un incendio è divampato nell’ex casa-parcheggio di via Saffi (un bene comunale in vendita) per cause in fase di accertamento. All’interno un uomo, senzatetto, prontamente salvato dall’arrivo dei pompieri, accompagnati dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, rogo spento nel giro di qualche ora.

