SAN BENEDETTO DEL TRONTO -L’Amministrazione comunale ha pubblicato l’invito a manifestare interesse a ricoprire la carica di Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza.

Il Garante:

• vigila a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;

• contribuisce a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: non discriminazione; migliore interesse del minore; diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo; partecipazione e rispetto per l’opinione del minore;

• promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti;

• vigila sull’applicazione della “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”;

• segnala all’Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e di qualsiasi forma di discriminazione ed abuso delle persone minori di età;

• pone in essere segnalazioni alle autorità competenti circa la scomparsa di minori, casi di sottrazione internazionale, ecc…;

Il Garante sarà individuato fra persone d’indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.

L’incarico è incompatibile con l’esercizio contestuale di funzioni della magistratura ordinaria e onoraria, dei dipendenti pubblici nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria.

La funzione del Garante è gratuita, salvo l’eventuale rimborso delle spese autorizzate.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 di lunedì 23 marzo.

L’Avviso pubblico integrale e la relativa modulistica sono consultabili sul sito www.comunesbt.it – sezione “Altri Avvisi Pubblici”.

