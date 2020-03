In azione la Polizia, sequestrato anche del denaro

TERAMO – Ancora un blitz antidroga compiuto dalle Forze dell’Ordine per contrastare la vendita illecita e il consumo di stupefacenti, in particolare fra i giovani.

Nei guai 23enne a Teramo nella serata del 4 marzo. E’ stato controllato nei pressi di un parco cittadino in zona Gammarana, ed è stato trovato con 7 involucri già confezionati di marijuana: il ragazzo è stato arrestato dalla Squadra Mobile.

Le bustine, per un peso complessivo di grammi 9, erano custodite in una piccola scatola di latta all’interno del suo zainetto dove è stata trovata anche la somma contante di 280 euro sottoposta a sequestro preventivo poiché il giovane non ha saputo dare valida spiegazione del possesso.

La successiva perquisizione a casa del 23enne, residente a Teramo, ha permesso poi di rinvenire ulteriori 47 involucri contenenti sempre marijuana, confezionati e pronti per lo spaccio, per un peso complessivo di 62 grammi.

Il 23enne, messo a disposizione della Procura di Teramo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

