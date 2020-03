SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Fioritura anticipata per la mimosa dato clima mite di questi mesi. Mazzetti che i florovivaisti stanno conservando in appositi frigoriferi in attesa dell’otto marzo. Il fiore tipico della Festa della donna vedrà così aumentare lievemente il suo prezzo”. È quanto afferma la Cia Agricoltori di Ascoli, Fermo e Macerata. I costi dei “mazzetti”, che vanno in base al peso, partono dagli 80 centesimi, un euro fino ad arrivare a 10 euro mentre le piante, il cui prezzo va in base alla grandezza del vaso, vanno dai 5, 6 euro fino ad arrivare a 60 euro. “Quest’anno nonostante il caldo molte piante di mimosa sono ancora nella fase di fioritura. Non essendoci state nevicate il fiore non è stato rovinato – spiega Peppe Traini dell’associazione Cia provinciale -. Anche se ancora sono tanti i fiori congelati che provengono dall’Olanda e dalla Riviera Ligure. Sono infatti pochi gli agricoltori nel territorio che si dedicano alla coltivazione di questo prodotto. Questo perché, dato il clima mite, la fioritura spesso arriva prima del previsto. Ed ecco che i produttori che lavorano anche per i centri commerciali conservano i fiori in appositi congelatori”.