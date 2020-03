SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche l’assemblea dei soci del Circolo Nautico Sambenedettese si imbatte contro il coronavirus: e così l’incontro previsto per il prossimo fine settimana per il rinnovo degli organi sociali, tra cui il nuovo presidente, è stato rimandato a data da definire.

Lo comunica il presidente in carica Arcangelo Caputo, il quale scrive in una lettera inviata ai soci: “Ho dato seguito a quanto disposto dalla Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale, con l’ordinanza numero 3 del 3 marzo 2020 con oggetto “misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con la quale si ordina “a partire dalle ore 00.00 di mercoledì 4 marzo 2020 e fino alle ore 24 del 8 marzo 2020 sul territorio della Regione Marche, diverso da quello ricompreso nella circoscrizione territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino, è disposta:

La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura”.

