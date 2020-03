“Gioca & Gusta” è il nostro progetto che racconta le eccellenze enogastronomiche del territorio. Da giugno giocheremo con voi e con i turisti delle strutture ricettive, mettendo in palio prodotti e degustazioni. Ecco a voi il nostro Partner “Dodimonti”

Le Marche sono molto più di una terra meravigliosa, sono luoghi che trovano la massima espressione nelle eccellenze eno-gastronomiche che le caratterizzano: una di queste è l’azienda agricola Dododimonti, partner del nostro Contest “Gioca&Gusta”

Produrre vino per Noi significa “Amore per la Nostra Terra”, e per le persone che condividono con noi questa Passione.

In questa frase è racchiusa la filosofia dell’azienda agricola Dododimonti, una vera eccellenza picena che ha ottenuto riconoscimenti nelle principali guide italiane e internazionali. Naturale ed Eccellenza sono i due temi fondativi della “Visione aziendale”.

Fondata nel 2003 dai coniugi Francesco e Marisa Bellini, Dodimonti produce vini e olio di eccellenza.

Dodimonti è a Montefiore dell’Aso, in contrada Menocchia 212/A.

Telefono 0734 930 010 – info@domodimonti.com

www.domodimonti.it

