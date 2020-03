GROTTAMMARE – Continuano i laboratori esperienziali a cura dell’Associazione Insieme Onlus. Questa volta a Grottammare, con il patrocinio del Comune.

L’incontro è incentrato sul tema “Cattivi pensieri…Le emozioni negative come conseguenza”, “L’uso degli abc nella psicoterapia cognitivo comportamentale per vivere meglio”.

A relazionare sarà il Dottor Felice Vecchione, psicoterapeuta cognitivo comportamentale analista bioenergetico.

La sofferenza è determinata dal modo in cui il soggetto valuta ed interpreta le situazioni di vita. Secondo questo punto di vista l’approccio cognitivo comportamentale verrà applicato ai problemi d’ansia, in modo da portare alla luce “pensieri irrealistici “ forme di pensiero patologico che producono sensazioni d’ansia, reazioni emotive e comportamentali non funzionali. Alcune delle false credenze più comuni che si trovano alla base del comportamento patologico, sono le seguenti: pretendo di essere amato o approvato praticamente da ogni persona intorno a me; devo essere perfettamente capace, all’altezza della situazione oppure non posso considerarmi degno di stima, se dovesse accadere sarebbe la fine, non tollero di vivere alcune situazioni, non lo merito ecc.. Il lavoro condotto dal Dr. Felice Vecchione in tre incontri esperienziali servirà ad accompagnare il soggetto, in modo che possa sviluppare un modo di pensare più utile, una maggior considerazione della realtà delle cose e della logica degli eventi. A questo scopo secondo le linee suesposte,si metteranno apertamente in discussione in forma psicoeducativa, informativa, il modo di pensare, di sentire e di agire dei partecipanti.

Gli appuntamenti si terranno l’11, il 18 e il 25 marzo, alle ore 21, presso l’Ospitale Casa delle Associazioni al Paese Alto di Grottammare, via Palmaroli 12/ 19 – Sala Proiezioni.

Per info: info@insiemedap.it

366/3623811 – 342/8777135

Ingresso gratuito agli associati Insieme (euro 5 a laboratorio per tutti gli altri)

