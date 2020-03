Il concorso è organizzato dal Comune e dall’associazione culturale Lido degli Aranci, in collaborazione con Amat-Associazione Marchigiana Attività Teatral

GROTTAMMARE – Appuntamento sociale in Riviera.

Finale a maggio per il concorso “Nuovi comici” del Festival nazionale dell’Umorismo “Cabaret, amoremio!” numero 36, edizione che replica la formula del 2018, quando la gara tra cabarettisti emergenti venne slegata dalle tradizionali serate di spettacolo di agosto.

Nel regolamento varato in questi giorni, tuttavia, non mutano le condizioni generali del concorso, gratuito e riservato a cabarettisti maggiorenni con residenza o domicilio in Italia, che dovranno superare una fase di Selezioni, prima di approdare alla Finale, fissata a sabato 9 maggio.

Oltre a un posto nell’albo d’oro del concorso più antico d’Italia, il vincitore riceverà un assegno da mille euro messo in palio dalla città di Grottammare.

Il concorso “Nuovi comici” è organizzato dalla città di Grottammare e dall’associazione culturale Lido degli Aranci, in collaborazione con Amat-Associazione Marchigiana Attività Teatrali.

I candidati potranno partecipare alla prima fase del concorso “dal vivo” o “in video”. In entrambi i casi, le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 17 aprile.

Le selezioni “dal vivo” si svolgeranno il 24 aprile a Grottammare, a cura di una giuria composta da 2 rappresentanti del Comune e 2 dell’associazione Lido degli Aranci. Non è prevista la presenza di pubblico. L’elenco dei finalisti sarà reso noto entro il 30 aprile.

La “Finale Nuovi comici” si terrà al Teatro delle Energie di Grottammare il 9 maggio, alla presenza di una giuria tecnica i cui componenti saranno scelti dal comitato organizzatore e resi pubblici entro il 4 maggio. Lo spettacolo sarà aperto al pubblico.

L’invio della candidatura può avvenire via email, all’indirizzo grottammareselezioni@cabaretamoremio.it, a mezzo raccomandata A/R, all’indirizzo Comune di Grottammare-Servizio Cultura e Turismo, via Marconi 50, 63066 Grottammare AP, o via PEC, all’indirizzo comune.grottammare.protocollo@emarche.it.

Il bando integrale e il modulo di domanda sono consultabili alle pagine web www.cabaretamoremio.it e www.comune.grottammare.ap.it. Info: ufficio Cultura 0735.739238-224-242.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.