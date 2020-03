GROTTAMMARE – In Riviera arriva un nuovo appuntamento teatrale.

Giovedì 5 marzo è in scena al Teatro delle Energie, per il cartellone Energie Vive Focus #19_20 proposto da Comune su progetto di Profili Artistici e Amat con il contributo di MiBact Direzione Generale dello Spettacolo e Regione Marche, Le tre vecchie di Alejandro Jodorowsky, realizzato dalla compagnia Teatro Cast, con la regia di Alessandro Marinelli. Interpreti gli attori Rossana Candellori, Romana Romandini, Silvia Maria Speri, Elisa Maestri.

In un ospedale psichiatrico, due vecchie sorelle vengono sottoposte a una seduta in cui sono invitate a ricordare il loro passato. Il loro atteggiamento è ostile e all’inizio entrambe tentano di falsificare gli eventi, fino a che cominciano a cedere e, come in un giallo, ripercorrono a ritroso i traumi e gli accadimenti dolorosi che le hanno segnate.

“È l’abisso– scrive Marinelli – ciò che più m’interessa indagare, la genesi d’un comportamento non allineato. Perché ciò che è diverso è spesso demonizzato. Invece, prima d’ogni altra cosa, ciò che è diverso dovrebbe essere compreso”.

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 15 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite Amat 071/2072439 www.amatmarche.net, Call Center dello spettacolo delle Marche 071/2133600. On line su www.vivaticket.it

Inizio ore 21.

