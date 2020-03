I ladri avevano sottratto, in assenza dei proprietari, vari monili in oro e pietre preziose, un computer portatile ed altri effetti personali

TERAMO – Pensavano di farla franca e invece il loro tentativo criminale è andato molto male.

Il 2 marzo, a Teramo, i Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo, all’esito di un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori ed in particolare dei furti in appartamento, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini: un 42enne di Sant’Omero e un 37enne di Teramo, entrambi con precedenti specifici e già noti alle Forze dell’Ordine come dediti a reati di vario tipo.

Gli arrestati venivano sorpresi dai Carabinieri in via Cavour a Teramo, mentre scavalcavano il cancello d’ingresso di un’abitazione privata, subito dopo aver sottratto, in assenza dei proprietari, vari monili in oro e pietre preziose, un computer portatile ed altri effetti personali per un valore complessivo di circa cinquemila euro.

La refurtiva è stata interamente recuperata e, previo riconoscimento, già restituita agli aventi diritto. Gli arrestati, in attesa dell’udienza di convalida sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

