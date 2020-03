Il sindaco di San Benedetto sulla scomparsa dell’ex carabiniere: “La città gli è grata per l’amore che ha dedicato alla Riviera”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale tutta esprimo il cordoglio più profondo per la scomparsa del caro Vincenzo. La città gli è grata per l’amore che ha dedicato a San Benedetto del Tronto e che ha permeato ogni fase della sua vita. Il ricordo del suo impegno civico sarà per tutti noi punto di riferimento”.

Questa è la nota di cordoglio del sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, rivolta alla scomparsa di Vincenzo Breccia, ex carabiniere della Riviera.

