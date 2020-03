SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una manifestazione che mette al centro la solidarietà, la sensibilizzazione e la passione per lo sport coniugato al sano divertimento. Sabato 29 febbraio, è stato dato il via alle iscrizioni relative a “Corri con Martina” sia per la gara podistica competitiva su strada di 8,6 chilometri, sia alla passeggiata ludico-motoria di 4,6 chilometri aperta a tutti.

La partenza è fissata per domenica 19 aprile alle ore 9 in Piazza Giorgini. Il percorso, totalmente pianeggiante, si estenderà sul lungomare fino all’altezza del Campo Europa, dove vi sarà il giro di boa che riporterà, attraversando viale Buozzi, all’arrivo situato sempre in Piazza Giorgini.

La quota di iscrizione è di 10 euro. E’ possibile iscriversi online sul sito www.corriconmartina.it oppure presso i punti vendita: Decathlon (via Pasubio 144), Dionisi Sport (Via Risorgimento 21 – Via dei Mille 9 ), Il Campione (Via Abruzzi 38) o in Piazza Giorgini la mattina della corsa dalle 7:30.

L’evento sportivo prende il nome da una giovane donna, Martina, morta pochi anni fa di tumore al seno, la quale si è battuta fortemente per l’educazione e la prevenzione di queste malattie tra i giovani. L’iniziativa è dedicata alla memoria di Domenico Mozzoni, che da uomo e da medico si è dedicato con grande passione alla lotta contro il cancro coinvolgendo anche i ragazzi nelle scuole.

Il denaro raccolto, sarà interamente destinato all’acquisto di un nuovo macchinario all’avanguardia per il reparto di Ematologia diretto dal dottor Piero Galieni, dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Importante, dunque, il lato della manifestazione dedicato alla salute e alla prevenzione, come testimonia l’istituzione del “Corner della salute” in Piazza Giorgini per tutta la giornata della corsa, dove saranno a disposizione gratuitamente consulenze mediche e laboratori di sana alimentazione.

L’evento, reso possibile dall’impegno dei Lions Club di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Amandola Valdaso e dal Leo Club di Ascoli Piceno, col patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, vedrà per l’edizione 2020 testimonial d’eccezione legati al mondo dello sport come il corridore olimpionico Marco Marchei, i campioni di maratona Denis Curzi e Marcella Mancini, oltre al giornalista Sky Maurizio Compagnoni.

