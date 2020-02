CUPRA MARITTIMA – Torna il Pensare Altro Festival (Paf) con due appuntamenti a Cupra Marittima. Martedì 3 marzo la proiezione del film Lontano Lontano, presentato dal regista Gianni De Gregorio e dall’attore Giorgio Colangeli; sabato 7 marzo incontro con Michel Rocchetti in arte Maicol&Mirco. Entrambi gli eventi si terranno al Cinema Margherita.

Dopo aver rinviato due incontri in cartellone,x a causa dell’ordinanza regionale sul Corona Virus, la direzione artistica del Paf suggerisce di lasciarsi indietro tutte le paure per preservare il bene più prezioso che possediamo, che è la nostra umanità. Così come ha ricordato anche il preside del liceo Volta di Milano, Domenico Squillace. E il nutrimento per la nostra umanità è senz’altro la Cultura, che ci permette di sviluppare continue riflessioni sul nostro nel mondo e in relazione con gli altri.

Con il film “Lontano lontano”, 3 marzo, Cinema Margherita, ore 21, Di Gregorio rimane fedele a se stesso narrando, come nelle precedenti pellicole che ha diretto, storie di quotidianità, in modo garbato ed elegante, con una dolcezza spiazzante. Si ride tanto guardando l’evolversi delle vicende dei nostri protagonisti, di una comicità aggraziata, intelligente, mai banale, che non ha bisogno di forzare le situazioni per divertire. E tra una risata e l’altra il film riesce anche ad emozionare, merito anche di una colonna sonora che da voce al silenzio, accompagnando lo spettatore nella narrazione.

I tre attori protagonisti, Gianni Di Gregorio, Giorgio Colangeli e Ennio Fantastichini, fanno scintille sullo schermo.

Sabato 7 marzo, dalle ore 17:30 invece, sarà dedicato a uno dei più importanti fumettisti italiani: Michel Rocchetti in arte Maicol&Mirco. Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco sono dei fumetti empatici: i personaggi vivono delle esperienze in cui è possibile riconoscersi, nel bene e bel male, senza censure. Un flusso inarrestabile di umanità. Un’umanità spesso confusa e terribile, ma anche brillante, generosa, commovente,raccontata in modo semplice e diretto. Un’epopea esistenziale e filosofica senza uguali nel fumetto.

La mattina di sabato alle ore 11, l’autore terrà anche un workshop per bambini. Prenotazione gratuita e obbligatoria al numero 391/7156986 con messaggio whatsapp.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.