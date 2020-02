RIPATRANSONE – Grande successo a Ripatransone per i festeggiamenti del Martedì Grasso. A valle di una partecipata sfilata di gruppi mascherati lungo Corso Vittorio Emanuele II, il pubblico si è poi raccolto in Piazza Matteotti dove si sono svolte, in un clima di sana euforia, la premiazione delle migliori maschere e la consegna del 1° Palio di Carnevale alla Loggia del Leone, impostasi sulle Logge della Sorga e del Somaro nella corsa di Domenica 23 febbraio.

Il corteo in maschera, capeggiato dai pupazzi di cartapesta sapientemente realizzati dai volontari ripani, si è poi diretto alla Casa del Carnevale sita in Piazza Marconi dove i presenti hanno dato inizio ad una suggestiva fiaccolata che ha illuminato il Borgo del Belvedere del Piceno. Il corteo illuminato ha ripercorso l’intero Centro Storico, in un tripudio di musica e maschere, fino ad arrivare in Piazza Donna Bianca De Tharolis dove il gran fantoccio di Re Carnevale attendeva di essere incendiato per sancire la fine dei festeggiamenti.

“Vogliamo ringraziare la Pro Loco, coeso gruppo di giovani guidato dal nuovo Presidente Giuseppe Cipolla e dal Presidente Onorario Giancarlo Gaspari, che ha lavorato intensamente ed in armonia”, afferma Stefania Bruni, Assessore alla Cultura di Ripatransone. “Un plauso va inoltre all’Associazione StraRipani che si è dedicata con passione all’animazione delle varie giornate”, conclude l’Assessore. Gli eventi sono stati patrocinati e sostenuti dall’Amministrazione Comunale che si è avvalsa della collaborazione di tutta la comunità per lo svolgimento della manifestazione.

Viva soddisfazione viene espressa anche dal Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi: “A tutti i volontari che hanno reso possibile il divertente Carnevale Ripano 2020 va il mio ringraziamento, con l’auspicio che la fattiva collaborazione dimostrata continui anche per gli eventi futuri”.

