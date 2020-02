Sul posto anche le Forze dell’Ordine. Secondo caso in pochi giorni dopo quello di via Volta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lavoro per i Vigili del Fuoco alle prime ore del 28 febbraio in Riviera.

Un’auto in fiamme, un’Audi, è stata segnalata in via Verdi a San Benedetto vicino al lungomare al Comando sambenedettese intorno alle 4.

I pompieri sono giunti sul posto per lo spegnimento dell’incendio.

Sul luogo anche le Forze dell’Ordine. Da chiarire le cause del rogo.

Secondo caso in pochi giorni dopo quello di via Volta.

Il nostro articolo

Si spera, ovviamente, che non si tratti di atti compiuti da un piromane come accaduto a San Benedetto e Porto d’Ascoli un paio di anni fa.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.