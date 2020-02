Spettacolo e ironia tutti al femminile, questo è il segreto del successo di Veruska puff, che in questi giorni si trova in Polonia per una tournée di burlesque. Dopo aver viaggiato per tutto il mondo, Veruska è pronta ad affrontare questa nuova sfida con eleganza e raffinatezza, tipiche della sua arte

E’ un’arte che non passa mai di moda, quella del burlesque, ironica, scenografica con un pizzico di sensualità.

Una delle massime interpreti è senza dubbio la sambenedettese Veruska Pasquali, in arte Veruska Puff, conosciuta ormai in tutto il mondo, che, dopo le sue tournée negli Stati Uniti, in Grecia, Olanda, Germania, Inghilterra e Repubblica Ceca, va in scena per la prima volta anche in Polonia, alla volta di Varsavia.

Venerdì 28 febbraio si esibisce al locale Klub Spatif, insieme alla performer polacca Lillet L’ Amour, mentre sabato 29 febbraio, presso l’elegante caffè Nowe Miastro. Il burlesque di Veruska tornerà di nuovo in patria a Marzo tra Marche, Abruzzo e Umbria.

