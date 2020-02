SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Comunicazione sociale e di servizio.

Dal primo al 31 marzo gli organizzatori di iniziative da tenersi su spazi pubblici del territorio comunale di San Benedetto nel quadrimestre giugno / settembre 2020 dovranno fare domanda utilizzando il sistema telematico S.U.EV. (Sportello Unico degli Eventi).

Il S.U.EV. è una piattaforma informatica accessibile direttamente dal sito del Comune www.comunesbt.it (sezione “Sportelli unici attività produttive ed eventi”) ed è l’unica modalità per presentare istanze per l’organizzazione di manifestazioni. Per accedere al S.U.EV. è necessario dotarsi di S.P.I.D., il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale che a livello nazionale costituisce l’unica modalità di accesso informatizzato ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Coloro che devono presentare una domanda per organizzare una manifestazione o un’iniziativa su suolo comunale devono dunque accedere al S.U.EV., identificarsi attraverso lo S.P.I.D. e compilare i campi che il sistema propone. Al termine, il sistema consente di protocollare automaticamente la domanda che verrà poi gestita attraverso una valutazione da parte della Giunta comunale e poi, in caso di esisto positivo di questo vaglio, dagli uffici competenti per ciascun tipo di procedimento da portare a termine.

